金砖国家：1月21日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月21日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微跌0.01%或0.07点，报970.75点。
中国股市：沪综指收升，流动性缓解助力技术性反弹
香港股市：恒生指数小幅收高，恒生国企指数创两个月来最大单日涨幅
中国汇市：人民币即期略收升，在6.05关口附近窄幅盘整
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拉美股市：巴西股市跌至五个月低点，钢铁企业CSN领跌，因市场担心该公司可能不得不支付30亿美元向合作伙伴买断Namisa铁矿石业务权益。Bovespa指标股指 收低0.34%，触及逾五个月低点，盘初一度上涨0.8%。
拉美汇市：拉美货币下滑，因臆测美联储缩减购债
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南非股市：在前一日收于纪录收盘高位后小幅收低，因资源类股获利了结和技术面因素令市场涨势动能消退。Top-40绩优股指数 收低0.11%，报42,195.76点。综合指数 收跌0.1%至46,889.64点。
南非汇市：兰特在上周大跌后回稳，投资人摆脱矿工罢工在即影响
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印度股市：小幅收高， Tata Motors和ICICI Bank等对利率敏感个股延续近期涨势，因央行下周维持货币政策不变的预期升温。指标BSE指数 收高0.22%或报21,251.12点。NSE指数 收高0.16%，报6,313.80点。
印度汇市：卢比跌至近两周低点，回吐早盘涨幅，因一大型国有银行持续有美元需求，交易员猜测这可能是为了满足政府的国防采购需要。卢比兑美元 收报61.88/89 ，周一收盘价报61.62/63。卢比今日下跌0.4%，为1月2日以来最大单日跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,395.870点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.23%至758.46点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.49%，报33.9350卢比；卢布兑欧元 跌0.42%，报45.9970卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申