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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:25 BJT

金砖国家：1月21日股汇市收盘纵览

路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月21日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微跌0.01%或0.07点，报970.75点。

中国股市：沪综指收升，流动性缓解助力技术性反弹

香港股市：恒生指数小幅收高，恒生国企指数创两个月来最大单日涨幅

中国汇市：人民币即期略收升，在6.05关口附近窄幅盘整

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拉美股市：巴西股市跌至五个月低点，钢铁企业CSN领跌，因市场担心该公司可能不得不支付30亿美元向合作伙伴买断Namisa铁矿石业务权益。Bovespa指标股指 收低0.34%，触及逾五个月低点，盘初一度上涨0.8%。

拉美汇市：拉美货币下滑，因臆测美联储缩减购债

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南非股市：在前一日收于纪录收盘高位后小幅收低，因资源类股获利了结和技术面因素令市场涨势动能消退。Top-40绩优股指数 收低0.11%，报42,195.76点。综合指数 收跌0.1%至46,889.64点。

南非汇市：兰特在上周大跌后回稳，投资人摆脱矿工罢工在即影响

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印度股市：小幅收高， Tata Motors和ICICI Bank等对利率敏感个股延续近期涨势，因央行下周维持货币政策不变的预期升温。指标BSE指数 收高0.22%或报21,251.12点。NSE指数 收高0.16%，报6,313.80点。

印度汇市：卢比跌至近两周低点，回吐早盘涨幅，因一大型国有银行持续有美元需求，交易员猜测这可能是为了满足政府的国防采购需要。卢比兑美元 收报61.88/89 ，周一收盘价报61.62/63。卢比今日下跌0.4%，为1月2日以来最大单日跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,395.870点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.23%至758.46点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.49%，报33.9350卢比；卢布兑欧元 跌0.42%，报45.9970卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张明钧)
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