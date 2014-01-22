《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7567港元 ） 美股道琼工业指数 周二收低44.12点或0.27%，报16,414.44点。Travelers 、Verizon Communications 和强生 等三家行业龙头股在公布业绩后重挫，拖累道指走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.700 -5.38 56348 13.086 0.04 中国铝业 9.270 0.43 45910 2.876 1.27 中国移动 50.130 -0.06 318588 77.769 0.80 中国人寿 43.840 1.34 78876 22.670 -1.00 中石油 103.940 0.41 22039 8.062 -0.10 中石化 81.800 5.92 60964 6.345 -0.39 汇丰控股 55.730 0.14 1554498 86.456 0.82 中电信 46.500 -0.94 14542 3.607 -0.09 中国联通 13.210 -0.23 116664 10.247 -0.52 兖州煤业 8.090 -1.58 55533 6.275 -0.55 华能国际 37.350 -0.13 12677 7.243 -1.19 南方航空 18.400 -1.08 9759 2.854 0.16 东方航空 17.510 -0.51 5223 2.716 -0.13 中芯国际 4.920 7.89 75129 0.763 -2.1（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申