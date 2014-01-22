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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月22日

路透香港1月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7567港元 ） 美股道琼工业指数 周二收低44.12点或0.27%，报16,414.44点。Travelers 、Verizon Communications 和强生 等三家行业龙头股在公布业绩后重挫，拖累道指走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.700 -5.38 56348 13.086 0.04 中国铝业 9.270 0.43 45910 2.876 1.27 中国移动 50.130 -0.06 318588 77.769 0.80 中国人寿 43.840 1.34 78876 22.670 -1.00 中石油 103.940 0.41 22039 8.062 -0.10 中石化 81.800 5.92 60964 6.345 -0.39 汇丰控股 55.730 0.14 1554498 86.456 0.82 中电信 46.500 -0.94 14542 3.607 -0.09 中国联通 13.210 -0.23 116664 10.247 -0.52 兖州煤业 8.090 -1.58 55533 6.275 -0.55 华能国际 37.350 -0.13 12677 7.243 -1.19 南方航空 18.400 -1.08 9759 2.854 0.16 东方航空 17.510 -0.51 5223 2.716 -0.13 中芯国际 4.920 7.89 75129 0.763 -2.1（完）
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