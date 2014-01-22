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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:52 BJT

路透调查：金价2014年料接近触底，持稳于每盎司1,235美元

**中国需求不太可能变得更强**

投资者去年大举抛售黄金上市交易基金(ETF)，轻而易举地就抵消了亚洲黄金市场尤其是中国对金条和金币需求的增长，以及珠宝市场的回升。

较低的价格可能会支撑两个最大的买家--中国和印度今年的黄金实货买兴，不过中国需求增幅要想媲美2013年可能有些困难。

“中国明年的需求可能会和今年一样强劲，但不太可能更强。”BMO 资本市场的分析师Jessica Fung说道。“金价可能需要再跌15%左右，才能看到中国再次涌现大量买兴。”

预期今年白银价格会持于当前水平附近，调查预估中值预估银价将重返每盎司19.95美元，较目前价格相差不多。

巴克莱资本称，“围绕白银前景我们主要的一个担忧是库存过高，自2009年以来每年供给过剩令库存不断增加。”

“鉴于我们对2014和2015年矿山供给的增长预估，银价不太可能持续上涨。”

预期2015年的银价将略升至每盎司21.00美元，同金价小升的走势相一致。(完)

(编译 李爽/许娜/孙茉莉; 审校 张涛)
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