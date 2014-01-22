欧洲金融：大型银行不需要另一轮长期再融资操作--裕信银行

路透米兰1月21日 - 意大利裕信银行(UniCredit)执行长Federico Ghizzoni周二表示，裕信银行之类的欧洲大型银行并不需要欧洲央行提供另一轮便宜贷款，因融资环境有所改善。

Ghizzoni指称，反之，那些不容易在市场上取得中长期融资的小型银行，可能需要另一轮长期再融资操作(LTRO)。