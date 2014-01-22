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债券 | 2014年 1月 22日 星期三 08:30 BJT

欧洲金融：大型银行不需要另一轮长期再融资操作--裕信银行

路透米兰1月21日 - 意大利裕信银行(UniCredit)执行长Federico Ghizzoni周二表示，裕信银行之类的欧洲大型银行并不需要欧洲央行提供另一轮便宜贷款，因融资环境有所改善。

Ghizzoni指称，反之，那些不容易在市场上取得中长期融资的小型银行，可能需要另一轮长期再融资操作(LTRO)。

他并称，他预期今年裕信银行的坏帐水准将趋于稳定。2014年在意大利的放款量应该也会很稳定。裕信银行以资产计为意大利最大的银行。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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