欧洲金融：大型银行不需要另一轮长期再融资操作--裕信银行

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透米兰1月21日 - 意大利裕信银行(UniCredit)执行长Federico Ghizzoni周二表示，裕信银行之类的欧洲大型银行并不需要欧洲央行提供另一轮便宜贷款，因融资环境有所改善。
Ghizzoni指称，反之，那些不容易在市场上取得中长期融资的小型银行，可能需要另一轮长期再融资操作(LTRO)。
他并称，他预期今年裕信银行的坏帐水准将趋于稳定。2014年在意大利的放款量应该也会很稳定。裕信银行以资产计为意大利最大的银行。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选