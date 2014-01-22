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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 08:49 BJT

澳新汇市：澳元上扬，因澳洲通胀数据强于预期降低央行降息机率

路透悉尼1月22日 - 澳元兑美元周三跳涨逾0.005美元，之前澳洲公布通胀数据高于预估，促使市场降低对澳洲央行进一步降息的预期。

澳元兑美元从稍早的0.8803升至0.8855，脱离周一所及三年半低点0.8756。(完)

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