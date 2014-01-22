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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:31 BJT

路透调查：今明两年全球铜铝供应过剩的情况将大为缓解

**铝过剩减少**

分析师预测铝市场的供应过剩将有所减少，今年预计过剩568,400吨，而上次调查时预计过剩591,747吨。

根据31位分析师的预测，今年现货铝 均价料为每吨1,840美元，低于上次调查时预估的1,885美元，稍低于2013年现货均价1,844.95美元。

2015年铝价预计为每吨1,984.10美元，供应过剩情况料进一步收紧至500,000吨。

今年涨幅最大的金属可能是锌 ，分析师预计今年的均价为2,050美元，较2013年价格上涨逾7%，而且在2015年可能会进一步涨至2,200美元。

锌供应过剩将会缓解，到2015年预计由2013年的96,000吨减少至17,500吨。

由于未来两年供应可能不足，分析师预计铅 和锡 将会上涨。2014年铅的平均价格预计为2,226美元，较2013年上涨4%，锡平均价格预计为22,842.50美元，较去年上涨逾2%。

今年镍价 预计为每吨14,837.50美元，较2013年下降约1%，因不锈钢市场需求疲弱。不过印尼限制未加工矿砂出口的禁令可能抑制价格跌幅，该国是全球最大的镍矿砂出口国。

到2015年，镍价预计复苏至每吨15,800美元。(完)

(编译 郑茵/李爽/李春喜 审校 侯向明/张若琪)
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