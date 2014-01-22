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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:36 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月22日

*工商时报：

--侦办鸿海 集团〞贿赂门案〞的检警调人员，昨日发动百余干员，追捕当年逃回台湾藏匿的主谋，即鸿海前资深副总兼SMT副主委廖万成，但检方功败垂成，廖万成差点落网却仍逃脱，检方将以串供灭证等为由向法院声押收贿白手套郝绪光，并全面追缉廖万成到案。

--元大证领军征才下，整个元大金控 集团今年全体征员规模上看400人。据了解，元大金合并纽约人寿后，〞三引擎〞征才布局随即展开，其中最大子公司元大宝来证券已率先在本周发布征才启事，拟招募150名营业员及财管菁英，并计画在3月中旬就将新进人力补齐到位。

--大陆分行布局进度，第一银行再超前。金管会通过第一银行设立厦门分行申请，一银可望成为在福建省有据点的首家台资银行，若服贸协议通过后，将可运同省异地支行的政策优惠，加快对岸布局。

*经济日报：

--国泰金控 看好股市表现、会继续加码，不动产也将灵活操作、不再只买不卖。国泰金控董事长蔡宏图说，如果景气好、基本面会反应出来，也会反应在股价上，〞金融股也会跟上这波景气循环〞。

--行政院将开放第三方支付O2O（Online to Offline），中华电信 率先揭露相关布局，中华电信总经理石木标昨日表示，未来将整合旗下MOD、HiNet以及行动装置的支付系统，打造暂名〞中华支付〞的统一支付平台，过去在近距离无线传输（NFC）及QRCord两种行动支付技术，也将纳入此平台。

--中华信评表示，全球经济情势转佳，带动依赖出口的台湾产业信用评等趋势，从负向转向稳定，不过石化业、高科技业仍略偏于负向评等。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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