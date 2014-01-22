《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--侦办鸿海 集团〞贿赂门案〞的检警调人员，昨日发动百余干员，追捕当年逃回台湾藏匿的主谋，即鸿海前资深副总兼SMT副主委廖万成，但检方功败垂成，廖万成差点落网却仍逃脱，检方将以串供灭证等为由向法院声押收贿白手套郝绪光，并全面追缉廖万成到案。
--元大证领军征才下，整个元大金控 集团今年全体征员规模上看400人。据了解，元大金合并纽约人寿后，〞三引擎〞征才布局随即展开，其中最大子公司元大宝来证券已率先在本周发布征才启事，拟招募150名营业员及财管菁英，并计画在3月中旬就将新进人力补齐到位。
--大陆分行布局进度，第一银行再超前。金管会通过第一银行设立厦门分行申请，一银可望成为在福建省有据点的首家台资银行，若服贸协议通过后，将可运同省异地支行的政策优惠，加快对岸布局。
*经济日报：
--国泰金控 看好股市表现、会继续加码，不动产也将灵活操作、不再只买不卖。国泰金控董事长蔡宏图说，如果景气好、基本面会反应出来，也会反应在股价上，〞金融股也会跟上这波景气循环〞。
--行政院将开放第三方支付O2O（Online to Offline），中华电信 率先揭露相关布局，中华电信总经理石木标昨日表示，未来将整合旗下MOD、HiNet以及行动装置的支付系统，打造暂名〞中华支付〞的统一支付平台，过去在近距离无线传输（NFC）及QRCord两种行动支付技术，也将纳入此平台。
--中华信评表示，全球经济情势转佳，带动依赖出口的台湾产业信用评等趋势，从负向转向稳定，不过石化业、高科技业仍略偏于负向评等。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申