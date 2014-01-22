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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:38 BJT

《中国重要政经日程》--1月22日

============================今日重要政经日程=======================

1/22(三)

--0930-1030 发改委就宏观经济与政策等方面情况举行新闻发布会，新闻发言人李朴民及规划司、综合司和投资司等负责人，围绕“十二五”规划中期评估、宏观经济形势与政策等方面情况答记者问。

--1000 国新办举行新闻发布会，请中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文，中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健介绍全面深化农村改革、加快推进农业现代化的有关情况。

============================近期重要政经日程=======================

1/23(四)

央广经济之声“大国大时代”1月谈：布局2014，在北京召开。

2/22(六)

--“远见杯”全球宏观经济预测春季年会在北京召开。

3/3(一)

--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。

3/5(三)

--十二届全国人大第二次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 谢衡)
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