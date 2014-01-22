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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:40 BJT

《香港报摘》--经济日报1月22日

* 要闻版头条：

--人民银行昨日进行2,550亿元人民币逆回购，并向中小金融机构提供短期流动性，短期资金利率回落。 * 其他： 　　--夜店股Magnum（新上市编号： 一股难求、分货极散，投资界预期首日股价波幅大。消息指，10.4万人申购Magnum，超购逾3,500倍，9万人空手而归。辉立企业融资高级主任陈英杰指，相信不到一定升幅，投资者未必会沽货，否则都不够费用开支，料70%至80%升幅才获利收割。

--港铁 天水围轻铁天荣站住宅地，仅接获长实 、新地 及信置 共3份标书，其余16间财团打退堂鼓，参与率不足16%。

--华南城 获腾讯 入股后，股价抽升。 华南城财务总监冯星航接受访问时表示，公司并非传统地产商，而是物流运营中心开发商，藉跟腾讯合作，可开拓租户电子商贸收入，从而支持租金成长，收租3年料达10亿元人民币。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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