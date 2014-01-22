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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:42 BJT

中国保险：去年行业投资收益率逾5%，今年要防范流动性风险--保监会

路透北京1月22日 - 中国保监会周二表示，去年保险业实现投资收益3,658.3亿元人民币，收益率5.04%，创近四年来最好水平；2014年监管重点包括要防范化解流动性风险，加强保险机构资产负债匹配监管，规范和疏导高现金价值业务等。

刊登在保监会网站的新闻稿2014年全国保险监管工作会议指出，今年要审慎控制非寿险投资型业务，在风险可控的基础上推进产品创新。对短期理财产品进行信息登记，披露投资资产信息。

“当前的重点是，按照十八届三中全会对保险业提出的要求，在巨灾保险、农业保险、商业养老和健康保险、责任保险等领域取得新进展。”新闻稿引述保监会主席项俊波的话称。

数据并显示，2013年全年，保险业实现保费收入1.72万亿元，同比增长11.2%，比上年提高3.2个百分点，扭转了业务增速连续下滑的势头。

财产险业务继续保持较快增长，保费收入6,212亿元，同比增长16.5%。人身险业务企稳回升，保费收入1.1万亿元，同比增长8.4%，比上年提高3.9个百分点。(完)

逾浏览更多内容请点选中国保监会网站 www.circ.gov.cn/web/site0/

(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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