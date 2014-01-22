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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 08:56 BJT

全球金市：金价接近一周低位，受美国刺激举措前景所累

路透调查显示，金价2014年不会从当前约1,250美元水准进一步大幅下挫，不过那些寄望去年28%的深跌会引发金价反弹的投资者将感到失望。

路透调查显示，铂族金属今年表现将超越金银，受助于全球经济环境改善以及矿山产量降低，但地上库存充裕将阻止其大幅上涨。

四位消息人士称，新加坡已经放弃每日设定黄金参考价格的计划。目前，欧洲监管机构正就银行业者涉嫌操纵贵金属价格展开调查。

全球三大铂金生产商的老板指责南非AMCU工会提出“难以负担且不现实的”要求。南非本周将要举行的罢工或影响到逾半数的全球铂金产出。(完)

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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 王冠中/张涛)
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