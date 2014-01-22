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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:09 BJT

路透调查：库存过剩情况将抑制2014年铂金价格涨势

* 钯金仍将是表现最佳的贵金属

* 铂金2014年平均价格预估为每盎司1,521.50美元，钯金为770.00美元

记者 Clara Denina 编译 王冠中

路透伦敦1月21日 - 路透调查周二显示，铂族金属(platinum group metals)今年表现将优于黄金和白银，受到全球经济改善和采矿产出减少的提振，但充沛的地上库存将会抑制价格涨幅。

受访的18位分析师、交易商和基金经理预估，今年铂金 平均价格为每盎司1,521.50美元，较10月调查预估1,600美元下滑5%。

钯金 价格料为每盎司770.00美元，低于先前预估的792.50美元。

“尽管供需基本面良好，但铂金和钯金市场持续有库存过剩的情况，限制了价格的上档，”美银美林的分析师Michael Widmer称。

他指出，铂金库存足够至少12个月的即时供应。

南非供应问题可能在2014年支撑铂金价格，因可能因薪资问题引发的罢工会造成生产停摆。

铂金和钯金2015年价格均料上扬，铂金平均价格料为每盎司1,650美元，约较目前现货价格高出200美元。钯金平均价格料为792.50美元，目前现货价格约为742美元。

钯金是2013年唯一上涨的贵金属，今年预料将再次表现超越其他贵金属。

“钯金今年可能再次成为表现最佳的贵金属，但有鉴于库存水准，且缺乏新的推动因素，其涨势可能温和，”巴克莱在一份报告中称。(完) (译文审校 于春红)
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