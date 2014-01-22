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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 09:12 BJT

中国公开市场：一级交易商今日仍可继续上报21天逆回购需求--业内人士

路透上海1月22日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的21天期逆回购仍在列；具体包括28天期正回购，14天和21天逆回购以及三个月央票。

面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

为缓和跨节资金的供需矛盾，央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

央行本周还宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点，并已于周二通过SLF对中小金融机构提供了短期流动性；而针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，央行周一称已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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