《中国报摘》--其他报纸重要消息1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--据记者了解，上海自贸区金融改革相关操作细则有望在今年一季度出炉。自贸区常务副主任戴海波表示，将推动制订发布金融改革相关操作细则，落实好金融制度创新和风险防范机制。
--74家基金公司披露的2013年度基金四季报显示，基金四季度整体亏损440.33亿元人民币，表现远逊于三季度近2,000亿元的利润水平，货币基金以77.54亿元的利润成为第四季最赚钱的一类产品。
--中国央行、证监会办公厅联合发布《关于开展金融市场基础设施评估工作的通知》，部署开展金融市场基础设施评估工作。评估工作包括内部评估和外部评估两个阶段，完成时间分别为2014年1月底和3月底。
--城投控股 称，收到上海市商委转发的商务部原则同意弘毅投资对公司进行战略投资的批复。弘毅投资将以总价近18亿元受让城投控股大股东上海城投总公司持有的上市公司29,875.24万股,占总股本的10%。
**21世纪经济报 道**
--华润医疗CEO冯唐表示，目前华润已投入100亿元发展医院连锁，未来集团鼓励公司探索多元化融资模式，公司正在积极引入国外主权基金投资，分拆上市亦是可以考量的融资模式。
**金融时报**
--北京产权交易所去年共完成各类产权交易项目31,872项，同比增长28.02%；成交金额10,195.8亿元，同比增长8.52%，年度交易规模首次突破万亿元。
**人民日报**
--去年四季度，上海自贸区内四个海关特殊监管区域企业合计进出口值达295.5亿美元，同比由挂牌前的前三季度的下降0.9%反转为增长4.3%。 **第一财经日报**
--接近证监会的知情人士表示，最快今年6月将出台注册制办法草案，2015年实施，现存的证监会发审委也可能在今年内取消。
**东方早报**
--上海金融党委秘书长盛裕若透露，今年一季度将出台老年人住房反向抵押养老保险（以房养老）等问题的具体措施。
--光明食品集团副总裁葛俊杰表示，有意在西班牙寻找合适的收购项目，2月初即将赴西班牙沟通具体项目。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申