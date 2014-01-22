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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 08:59 BJT

离岸人民币：中国平保三年点心债以4.15%定价，五年债以4.95%定价

路透香港1月22日 - 根据路透所获的销售文件，中国平安保险集团 三年期点心债以4.15%定价，五年期点心债以4.95%定价。

这是平保去年10月以来第三度发行点心债。此批债券三年期发行8.5亿元，较初步指导利率4.25%低10基点（bp），五年期发行7.5亿元，较初步指导利率5.00%低5基点。

平保去年10月及11月接连发行了36亿元的三及五年期债券，均获得热烈认购。

主要簿记协调人为美银美林、汇丰、渣打；其他承销商还包括：法巴，摩根大通以及平安证券。(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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