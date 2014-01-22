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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 09:11 BJT

国际油市：美国原油期货站上95美元，因看好需求复苏

布兰特原油期货 周二结算价涨0.38美元，报每桶106.73美元。

路透周二对分析师的初步调查显示，美国上周商业原油库存可能八周来首次上升。

中国人民银行周二通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动性，并且时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，以熨平节前资金面波动。

分析师及官员表示，俄罗斯今年将至少维持石油产出在纪录高位，得益于新油田产出强劲，但产量进一步大幅增加的可能性不大。

日本主要民间船舶保险商Japan P&I Club称，针对装载伊朗原油的油轮的保险已经恢复正常。(完)

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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 孙茉莉)
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