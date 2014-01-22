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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:13 BJT

台湾政经：〞六都〞直辖市长选举将于11月29日举办

路透台北1月22日 - 台湾中央选举委员会议决议，地方公职人员选举投票将于11月29日(星期六)举行，并将函报行政院备查。选举当日投票截止后即马上进行开票作业，按往例当日稍晚即可得知选举结果。

台湾今年年底的〞六都〞(六大直辖市)的选举，被视为对总统马英九民意考验的中期选举，将选出包括台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市以及高雄市的市长以及其他县市长和议员。

中央委员会议上日也同时讨论通过〞直辖市长、直辖市议员、县（市）长、县（市）议员选举工作进行程序表〞。

选委会也表示，投票当日的投票起、止时间自上午8时至下午4时止。本次选举与往常不同之处，是将所有地方公职人员选举合并举行，以减少选务经费，降低社会成本。(完) (记者 高洁如)
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