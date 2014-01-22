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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 09:23 BJT

《即时观点》澳洲第四季通胀率远超预估，降低央行降息预期

市场反应：

数据出炉后，澳元兑美元 应声跳涨0.005美元，至0.8846。银行间利率期货<0#YIB:>回落，因市场认为数据降低了进一步降息的机率。

相关链结：

浏览数据细节，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au/)。

相关报导请点击 (完) (编译 李爽/许娜/王冠中/戴素萍/侯向明/张若琪 审校 张涛/徐文焰/李爽)
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