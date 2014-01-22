《香港报摘》--信报1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
--内地互联网急速发展，多间科网巨企盈利大增，吸引基金高价买入股份寻宝。据《今日美国》（USA Today）网站引述消息人士证实，著名基金经理罗拔逊（Julian H. Robertson）为创办人之一的美国老虎环球基金（Tiger Global Management），去年底从二级市场购入约2亿美元阿里巴巴股份，其对阿里的估值更高达1,250亿美元. * 其他： --内地科网巨头腾讯 旗下服务昨天出现大规模故障。据称，昨天早上QQ邮箱等部分产品瘫痪，几乎所有微信功能都无法使用。腾讯发出公告，解释事故是受到网络系统故障，导致QQ空间等16项旗下产品受到影响。整体故障已修复，服务恢复正常。
--招商局集团旗下的光伏发电站收购平台金保利 ，昨天宣布年内第一宗纯国内业务收购。金保利拟以不超过40亿元人民币总代价收购四间公司。
--美国顾问公司Demographia一项调查发现，香港连续第4年成为全球最难置业城市，楼价中位数高达家庭年收入中位数的14.9倍，即每个家庭平均要接近15年不吃不喝，才可把单位供满。楼价负担高，港人买入新楼的平均面积少于500尺，是9个调查地区中最小。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申