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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:03 BJT

《香港报摘》--信报1月22日

* 要闻版头条：

--内地互联网急速发展，多间科网巨企盈利大增，吸引基金高价买入股份寻宝。据《今日美国》（USA Today）网站引述消息人士证实，著名基金经理罗拔逊（Julian H. Robertson）为创办人之一的美国老虎环球基金（Tiger Global Management），去年底从二级市场购入约2亿美元阿里巴巴股份，其对阿里的估值更高达1,250亿美元. * 其他： 　　--内地科网巨头腾讯 旗下服务昨天出现大规模故障。据称，昨天早上QQ邮箱等部分产品瘫痪，几乎所有微信功能都无法使用。腾讯发出公告，解释事故是受到网络系统故障，导致QQ空间等16项旗下产品受到影响。整体故障已修复，服务恢复正常。

--招商局集团旗下的光伏发电站收购平台金保利 ，昨天宣布年内第一宗纯国内业务收购。金保利拟以不超过40亿元人民币总代价收购四间公司。

--美国顾问公司Demographia一项调查发现，香港连续第4年成为全球最难置业城市，楼价中位数高达家庭年收入中位数的14.9倍，即每个家庭平均要接近15年不吃不喝，才可把单位供满。楼价负担高，港人买入新楼的平均面积少于500尺，是9个调查地区中最小。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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