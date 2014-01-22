港报财经评论：独特概念半新股秤先--经济日报1月22日

独特概念半新股秤先/ 林瑞芬

人行终出手维稳，市场对流动性紧张疑虑可望纾缓，有利A股先求喘跌再谋展小反弹浪。恒指 昨回稳，全日升0.45%至23,033；成交额644亿港元。人行通过常备借贷便利向大行提供短期流动性，又进行逆回购操作，向市场合共释出2,500多亿人民币的资金。1个月SHIBOR昨报7.427厘，回落4.5个基点。

上证 亦重上2,000点，收报2,008，升0.86%。配合中国内地有报道连续2周有资金扫货蓝筹ETF启示，A股大蓝筹股的估值已抵相当吸引水准，只要流动性问题纾缓，反弹浪是迟早会发生。技术上，上证守1,950，向上谋反弹2,250为主要阻力参考位。今年对投资者来讲，两大心中谜团待寻答案是对A股老熊何时死，复生小牛，以及美股老牛何时死，现小熊，若同时出现，港股挟在其中，又会点走？错综复杂形势的1年，估大市趋势只有步步为营，也凸显了拣股的重要性。

1月3日留意的半新股中国信达 ，指睇图计一旦突破5港元，上试5.5港元。结果，突破后先回软近4.61港元，震完仓后反覆涨，昨高见5.53港元，为上市以来新高，收5.3港元。集团从事的是高风险坏帐收买卖业务，业务性质已决定股价之波动特质。按瑞银及花旗公布报告均看目标价6港元，瑞信更乐观看6.14港元显示，时势造英雄。该股自上市以来表现胜其他内银股，就是因为中国数年来社会融资金额高增，产生不良资产，资产管理公司应运而生。据海通报告指，信达融资成本才2.25厘，而公司内部筛选标准为年化收益率不低于18厘，可见利润空间。

半新股个别势仍强，昨留意凤凰医疗 。挟上市时超额533倍，可见食正首家中国内地私人医院概念有人受，股价从上市以来表现尚算稳定，招股价为7.38港元，上市初段见12.82港元高位后，呈窄幅上落整固，昨一度爆升阻力12.5港元，高见13.42港元，收报13.16港元，即市已升近8.6%。参考有份帮手安排上市的交银国际刚发表报告，中期目标上望13.9港元，升势有余未尽。半新股的往绩有限，要充分了解，暂只有多参考券商报告，也明白安排行或保荐行所发表报告或有所偏好，就趋势的判断，加强利用图表分析及建议严守止蚀，暂定12.5港元，未有货只宜候低收集。

____________________________________________________________________________

拆息拒回落，国指属反弹/ 余少文

人民银行过去2日放水，虽刺激A、H股反弹，但中国内地银行同业拆息回落幅度有限，部分长息更上升，似乎大市欠缺利好消息，目前只是技术性反弹。中国内地股市回升，上证综合指数重上2,000点，全日升17点或0.9%，收报2,008点。而国企指数则升178点或1.8%，收报10,218点，成交额升至139亿港元，但只有53%主板H股能随大市上升。至于红筹指数昨日跑输大市，全日跌6点或0.2%，收报4,400点，成交额56亿港元。

根据近年传统，人民银行最迟下周重启逆回购，估不到央行前日已采取行动，傍晚在央行微博上透露，针对现金大量投放等节日因素对市场流动性的影响，1月20日已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性，21日将进行逆回购操作，继续提供短期流动性。而昨日的逆回购操作额高达2,550亿人民币，是11个月以来最大单日逆回购额，当中750亿人民币为7天期，其他为21天期。虽然去年底外汇占款上升，反映资金流入，以及央行日前事先张扬放水，但昨日银行同业拆息并没有显着回落，1个月拆息只微降4.5个基点至7.427%，2周、3个月、6个月、9个月和1年拆息反而录得轻微上升，反映市场不满意央行放水力度。实际上，央行去年农历新年前逆回购额合计8,600亿人民币，不排除央行明日和下周也会继续进行逆回购操作。

国指和A股不约而同出现短期技术指超卖，故昨日不排除是技术性反弹，国指过去2周的阻力位是10,360点，即使可以升破这阻力位，也要面对俗称牛熊分界线的250天线以及50天线，故要有心理准备国指要下试10,000点，而上证也有机会下试1,900点。另外乾隆科技 将拆细股份。股份拆细多因发行股数较少但股份银码较高，拆细后可以增加股数和交易外，不会影响现有股东的利益；另一角度是方便大户炒作，因为股价银码细可以增加活跃程度，不时见到股份在拆细前会炒上的现象，乾隆会否出现这走势，有待观望。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞