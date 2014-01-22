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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 10:39 BJT

新债招标：中国10年续发国债收益率4.4483%，低于预期--业内人士

路透上海1月22日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的240亿元人民币10年期续发固息国债，中标收益率为4.4483%，低于市场此前预测均值4.51%。

业内人士并透露，该债边际中标收益率为4.4889%，投标倍数为1.90倍。

该债为2013年第18期10年品种第三次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

1月22日至1月24日为分销期；1月27日起与原发行部分合并上市交易。

财政部2013年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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