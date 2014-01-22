港报财经评论：中国水紧常态化资金错配酿危机--信报1月22日

中国水紧常态化资金错配酿危机/ 习广思

经济的“兽性”会否出现？市场对环球经济前景愈来愈乐观。彭博资讯调查指出，有近59%受访用户预期今年经济前景明显改善，是5年来的新高水准。然而，市场的信心建基于欧美等成熟经济体，复苏是卖点；相反，新兴市场仍然令人忧心。中国改革带来的阵痛固然受到关注，但投资者不要忘记，去年最熊的不是A股，而是巴西股市。PIMCO总回报基金去年成绩差强人意，一个原因是格罗斯押在巴西债券之上。最近格罗斯高姿态地指出，巴西债券再不是其看好的投资。巴西央行为对抗通胀，以及阻止汇率再贬值，上周把利率上调至10.5%，回到双位数年代，而且2月还有再加息的可能。评级机构警告，今年有机会下调巴西信用评级。

经济“兽性”的回归，可能只集中在欧美国家，新兴市场则家家有本难念的经，各国都面对着不同难题。人行在最后关头多招齐下放水，“逆回购”规模高达2,550亿人民币，应付年关前的资金需求，银行间拆息明显回落，尤其是7天短息回落至5.53厘水准。不过，人行大规模放水，市场反应却颇为平淡，这2,550亿人民币，为上证综指带来17点或0.86%进账，为恒指带来104点或0.45%进账，为H股指数带来178点或1.78%进账。中港两地股市成交额依然偏低，资金未因放水而大举入市，大市反弹力弱，令投资者对后市仍戒心重重。

内银股昨天带动指数反弹，但大市成交额只得644亿港元。股市缺乏新钱流入，中国内地用语是欠缺增量资金，以致塘水滚塘鱼的市况一直持续。昨日资金追逐内银股及中资金融股，早前炒作味浓的新经济股、濠赌股、手机股，出现明显回吐，中小型股放完烟花归于平静。板块与个股强弱交替，投资者应买哪一样？强势股有的是势，回吐及整固后，仍然保持强势；反之，落后弱势股即使反弹，走势仍然疲弱，除非有明显的催化剂，并触发市场重新提高估值。三中全会后，中资券商股、内险股曾获得重估，但至今只有券商股能够守住，内银是有弹而难升的股票，也是继续拖累大市的包袱。

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负面数据多欧罗1.35关口受考验/ 苏子

欧洲市昨天早段因受到有报道指葡萄牙政府已要求欧罗集团推迟该国有关讨论退出国际援助计划条款的负面因素影响，使欧罗兑美元自100天SMA阻力附近受阻回落，幸而跌幅暂时并不多，当跌至1.3530美元附近已获得不俗的承接力；随后德国公布的1月ZEW经济景气指数虽然较市场预期差，但由于仍处偏高水准，故对欧罗兑美元的负面冲击有限。目前市场关注欧罗汇价稍后会否再次挑战100天SMA阻力，若能成功破关而上，料会吸引不少跟进买盘入市，使汇价进一步挑战50天SMA阻力。但由于本周初欧罗兑美元自1.3506美元低位的反弹，未能成功重返100天SMA阻力以上波动及收市，而昨天亚洲市及欧洲市早段的升势仍一直受制于100天SMA阻力，因此，若昨晚汇价未能再次挑战100天SMA阻力，并且更在1.3530美元短线支援以下收市，预料1.3500美元心理关口将会岌岌可危，稍后跌破并继续往下寻底的可能性甚高。

短线而言，欧罗兑美元一旦失守1.3500美元心理关口，料会朝着200天SMA关键支持位迈进！美元兑日圆本周初以锤头利好形态回升，并且在欧洲市早段已成功突破20天SMA阻力，暂时最高曾见104.75日圆水准。如昨晚美元兑日圆可以企稳在20天SMA以上，并且可以突破上周四的104.92日圆高位，料今日将会挑战今年的105.44日圆高位。

如昨天欧罗以及日圆均见双双明显下挫，预料美汇指数将可顺利突破去年11月21日的81.29高位阻力收市，从而令200天SMA阻力在今天面临严峻考验！由于当美汇指数升至200天SMA阻力时，已经顺利突破了20天保历加通道的81.33顶部阻力，故一旦成功企稳在200天SMA阻力以上，料稍后美汇指数将有甚高机会以单边市形式朝着去年9月5日的82.67高位迈进。如稍后美汇指数可以展开强势单边升市，相信近期表现偏强的英镑兑美元亦会无运行，料早前获得不俗承接力的50天SMA支持将会失守。

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