版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 09:27 BJT

标题新闻：德国安联称，旗下PIMCO执行长暨共同投资长埃里安已辞职，但续留安联国际执委会

路透1月22日 -

注：PIMCO为太平洋投资管理公司的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐