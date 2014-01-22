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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:12 BJT

港报社评：议员须履行职责，流会歪风不可长--文汇报1月22日

立法会房屋事务委员会昨早因法定人数不足而宣告流会。流会暴露议员对议会工作玩忽职守，白支工资。流会议员连基本的职业道德都没有，遑论监督政府？本港行政立法关系恶劣，立法会要负上最大责任。立法会应订明惩罚规则，对流会议员进行惩戒，促进议员履行职责，遏止流会歪风蔓延。

有金融界议员就拉布和流会计了一条数，流会或拉布一日就浪费255万元。这是民脂民膏，纳税人的血汗钱，议员应该珍惜，岂可浪掷？选民选出议员，是要他们为市民服务，但议员却玩忽职守流会，这是对选民的侮辱。

房屋事务委员会原定昨早8时半开会，但过了15分钟，只得主席王国兴和另外3名委员出席，未达8人的法定人数，被迫流会。立法会开会时间大多很早预定，流会议员说有其他事不能出席，只是推卸责任的借口。这些事为何要在议事时间内进行，为何不委托助理代为处理？有人当选了议员之后便视议会工作为可有可无，这是选民和纳税人难以容忍的。

去年立法会无穷无尽的拉布和不断出现的流会，已浪费了大量公帑，并严重阻碍政府施政进度，公众已经表示严重不满和愤慨。想不到一些议员积习难返，迈入新年不久又流会，而且流得十分难看。秘书处早前一共接获16名议员表示可以出席会议，但当中只有两人准时到场。这显示立法会流会，已不是少数议员在玩忽职守，而是大多数议员根本不把议会工作当作一回事。对此社会应进行监督和谴责，令议员有所收敛，不得随意流会。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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