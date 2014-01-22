港报社评：议员须履行职责，流会歪风不可长--文汇报1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
立法会房屋事务委员会昨早因法定人数不足而宣告流会。流会暴露议员对议会工作玩忽职守，白支工资。流会议员连基本的职业道德都没有，遑论监督政府？本港行政立法关系恶劣，立法会要负上最大责任。立法会应订明惩罚规则，对流会议员进行惩戒，促进议员履行职责，遏止流会歪风蔓延。
有金融界议员就拉布和流会计了一条数，流会或拉布一日就浪费255万元。这是民脂民膏，纳税人的血汗钱，议员应该珍惜，岂可浪掷？选民选出议员，是要他们为市民服务，但议员却玩忽职守流会，这是对选民的侮辱。
房屋事务委员会原定昨早8时半开会，但过了15分钟，只得主席王国兴和另外3名委员出席，未达8人的法定人数，被迫流会。立法会开会时间大多很早预定，流会议员说有其他事不能出席，只是推卸责任的借口。这些事为何要在议事时间内进行，为何不委托助理代为处理？有人当选了议员之后便视议会工作为可有可无，这是选民和纳税人难以容忍的。
去年立法会无穷无尽的拉布和不断出现的流会，已浪费了大量公帑，并严重阻碍政府施政进度，公众已经表示严重不满和愤慨。想不到一些议员积习难返，迈入新年不久又流会，而且流得十分难看。秘书处早前一共接获16名议员表示可以出席会议，但当中只有两人准时到场。这显示立法会流会，已不是少数议员在玩忽职守，而是大多数议员根本不把议会工作当作一回事。对此社会应进行监督和谴责，令议员有所收敛，不得随意流会。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申