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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:12 BJT

港报社评：范文不应死背，须改考试模式--星岛日报1月22日

针对学生中文水平下降，当局决定把范文重新列入中学公开试范围。如何在提升学生语文水平和中国文化素养时，不致走上填鸭式死记硬背的回头路，还须在试题和教学模式上多下工夫。

学生对文言文的阅读理解水平明显不足，对传统中国文化的掌握退步。重设范文的呼声由此响起。

今次当局提出十多篇文言范文备选清单，日后文凭试只会有10至15篇，占全科分数只有7%，减轻学生过分偏重靠范文取分而死记硬背的压力。

不过，对相当多学生来说，范文将是中文科最容易掌握取分的部分，不排除背诵之风再起。

要减少考生对标准答案的操练和依赖，需要在试题设计上多花心思，尤其是要厘清重设范文对背诵的要求。如果确定不希望考生靠背诵得分，可以大胆构思在试卷中附上范文原文，这样学生不必花时间背诵范文内容，可以多些时间和精神花在深入了解文章的背景、内容、写作手法等，提高消化和分析能力。

重设范文，如何尽量发挥提高学生语文水平和文化素养的效能，又把死记硬背的副作用减到最低，很大程度视乎考试模式、试题设计和计分标准，是偏重要求学生透过背熟课文“潜移默化”，还是对课文有较深入的分析了解。

考试当局明确了要求，辅以实质的考核模式，教师就可以在教学模式和编排上因应配合，不再是简单的回到以前做法，以求去芜存菁，达致比以前进步的效果。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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