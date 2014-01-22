港报社评：范文不应死背，须改考试模式--星岛日报1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
针对学生中文水平下降，当局决定把范文重新列入中学公开试范围。如何在提升学生语文水平和中国文化素养时，不致走上填鸭式死记硬背的回头路，还须在试题和教学模式上多下工夫。
学生对文言文的阅读理解水平明显不足，对传统中国文化的掌握退步。重设范文的呼声由此响起。
今次当局提出十多篇文言范文备选清单，日后文凭试只会有10至15篇，占全科分数只有7%，减轻学生过分偏重靠范文取分而死记硬背的压力。
不过，对相当多学生来说，范文将是中文科最容易掌握取分的部分，不排除背诵之风再起。
要减少考生对标准答案的操练和依赖，需要在试题设计上多花心思，尤其是要厘清重设范文对背诵的要求。如果确定不希望考生靠背诵得分，可以大胆构思在试卷中附上范文原文，这样学生不必花时间背诵范文内容，可以多些时间和精神花在深入了解文章的背景、内容、写作手法等，提高消化和分析能力。
重设范文，如何尽量发挥提高学生语文水平和文化素养的效能，又把死记硬背的副作用减到最低，很大程度视乎考试模式、试题设计和计分标准，是偏重要求学生透过背熟课文“潜移默化”，还是对课文有较深入的分析了解。
考试当局明确了要求，辅以实质的考核模式，教师就可以在教学模式和编排上因应配合，不再是简单的回到以前做法，以求去芜存菁，达致比以前进步的效果。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申