港报社评：中介公司角色争议大政府加强监管护外佣--明报1月22日

印佣Erwiana被虐待事件，中介公司的角色和作用再受争议。劳工处应该了解有关中介公司在Erwiana个案，处理是否恰当；同时收紧中介公司发牌条款和加强监管，创造外佣有尊严下在港工作的环境。

据关注外佣权益团体透露，Erwiana受虐初期，曾向中介公司求助，但是中介公司要她每月缴交2580元。按法例规定，香港中介公司收取的费用，不能高于外佣每月薪酬的10%，具体是不能多过401元，若关注团体所说属实，涉事中介公司就有违法之嫌。

Erwiana与其他印佣一样，刚来香港工作就要背负大笔债务，起码约1.6万元给政府规定的中介公司。印尼中介公司、财务公司与香港中介公司之间的关系，外间很难搞清楚，印佣则诉称遭到印尼和香港中介公司剥削。

按中介公司的说法，外佣在港期间，他们无微不至地照顾着她们，不过情况显然与中介公司的描述有显着落差。香港中介公司的结构和运作，对印佣也极其不利。

印佣和团体指出，目前只有不到250家中介公司，取得印尼驻港总领事馆发出的牌照，但是市面可以安排聘用印佣的中介公司，则超过1000间，于是出现无牌中介公司做“艇仔”，为有牌照公司拉客的现象。这种结构，使印佣和聘请印佣的雇主，都要缴付大笔费用给中介公司。

据外电报道，印尼总统苏西洛很关心Erwiana，曾致电慰问她和她的父亲。苏西洛关心此事，应该视为改变印佣不合理处境的契机，港府除了在本地加强执法，对付以不正当手法经营的中介公司外，若进一步透过适当途径促使苏西洛采取措施，改变当地中介公司的做法，就有望使印佣摆脱紧箍咒。

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