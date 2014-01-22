港报社评：美国斡旋中日韩，防安倍愈走愈右--信报1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
下月7日在俄罗斯索契举行的冬季奥运会，当中国宣布国家主席习近平决定参加该盛会的同时，日本亦突然宣称安倍将亲赴索契捧场，国际媒体顿时猜想，中日元首会否在冬奥展开“看台外交”，或是重演一幕“贵宾室偶遇”的破冰对话。不过，中国外交部昨天已明确抛出一个否定的答案。
外交部副部长程国平表明，在日本领导人没有纠正二战侵略历史的立场之前，中国不考虑在冬奥会期间与日本领导人有任何形式的接触。
安倍上月参拜靖国神社以后，紧张的中日关系益趋恶劣，中国在全球各地报章撰文或接受当地媒体访问，向国际社会发出强烈讯号：警惕日本正试图否认侵略历史，推翻二战后的国际秩序，重走军国主义的旧路。
安倍在其新年感言中继续展现强硬的鹰派作风，把讨论修宪、充实安保政策和振兴教育定位为重要课题，矢言“夺回强大日本的战斗才刚开始”。
安倍的意图和野心昭然若揭，他将继续利用钓鱼岛争端，作为扩充军备的藉口；另一方面则积极推动修宪，首先解禁集体自衞权，以期在法理上、军事实力上都做好扩张的铺垫。
安倍的右倾日趋强烈，不但与中国水火不容，也与南韩关系日差，这使美国已难以坐视。美国副国务卿伯恩斯和主管亚太事务的助理国务卿罗素，今起联袂先后到访北京、东京和首尔，事属罕见，也反映形势逼人。
美国一次又一次或明或暗的警告，日本总不能视若无睹。且看美国两名高官今次斡旋之旅，能否有效纾解东亚的危局。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申