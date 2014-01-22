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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:19 BJT

中国个股：华东科技增发募资百亿元投入8.5代线，接手平板显示产业

路透上海1月22日 - 中国南京华东电子信息科技股份有限公司 周三刊登公告称，拟定向增发募资105亿元人民币投入8.5代液晶面板生产线建设，公司亦将成为间接控制人中国电子集团旗下平板显示产业发展平台。

该条生产线是中国电子集团旗下中电熊猫与南京当地企业南京新工集团等，携手日本夏普 共同投建的，项目投资总额291.5亿元，其中股东资本投入175亿元。

公告显示，华东科技本次拟增发不超过24.65亿股，向关联方中电熊猫等至多十家特定投资者发行，增发价格不低于4.26元/股，中电熊猫及南京新工、南京机电合计承诺以不低于59.5亿元现金认购增发股份。

华东科技将用募集资金中的100.88亿元用于向南京中电熊猫平板显示科技公司缴足注册资本，后者负责南京8.5代液晶平板业务。中电熊猫平板显示公司的首期注册资本35亿元已缴纳到位，股东二期出资39.12亿元的相关手续正在办理中。

据长城电脑 稍早公告，中国电子等近期决定对中电熊猫平板显示科技公司进行重组，引入更多股东。本次重组后，中国电子方面合计占55.225%股份，夏普占7.718%股份，冠捷 占0.8%。夏普未来有权增加其在合营企业的股权至20%。

华东科技还表示，本次增发完成后，公司成为中国电子集团旗下平板显示产业的发展平台。近日公司将接手管理中国电子旗下一条6代液晶平板生产线的管理，未来这条生产线将以公允价格注入华东科技。

华东科技自去年11月中开始停牌，筹划本次增发事项，上一交易日收报5.28元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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