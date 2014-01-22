中国个股：华东科技增发募资百亿元投入8.5代线，接手平板显示产业

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国南京华东电子信息科技股份有限公司 周三刊登公告称，拟定向增发募资105亿元人民币投入8.5代液晶面板生产线建设，公司亦将成为间接控制人中国电子集团旗下平板显示产业发展平台。
该条生产线是中国电子集团旗下中电熊猫与南京当地企业南京新工集团等，携手日本夏普 共同投建的，项目投资总额291.5亿元，其中股东资本投入175亿元。
公告显示，华东科技本次拟增发不超过24.65亿股，向关联方中电熊猫等至多十家特定投资者发行，增发价格不低于4.26元/股，中电熊猫及南京新工、南京机电合计承诺以不低于59.5亿元现金认购增发股份。
华东科技将用募集资金中的100.88亿元用于向南京中电熊猫平板显示科技公司缴足注册资本，后者负责南京8.5代液晶平板业务。中电熊猫平板显示公司的首期注册资本35亿元已缴纳到位，股东二期出资39.12亿元的相关手续正在办理中。
据长城电脑 稍早公告，中国电子等近期决定对中电熊猫平板显示科技公司进行重组，引入更多股东。本次重组后，中国电子方面合计占55.225%股份，夏普占7.718%股份，冠捷 占0.8%。夏普未来有权增加其在合营企业的股权至20%。
华东科技还表示，本次增发完成后，公司成为中国电子集团旗下平板显示产业的发展平台。近日公司将接手管理中国电子旗下一条6代液晶平板生产线的管理，未来这条生产线将以公允价格注入华东科技。
华东科技自去年11月中开始停牌，筹划本次增发事项，上一交易日收报5.28元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申