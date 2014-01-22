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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:33 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月22日-1月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月22日(三)

瑞士达沃斯--世界经济论坛2014年年会(至1月25日)。欧洲央行总裁德拉吉和英国央行总裁卡尼将出席。

布鲁塞尔--希腊财长史托纳拉斯将在欧洲议会的经济治理议会会议(Interparliamentary Conference on Economic Governance)及经济暨货币事务委员会发表讲话。

德国莱比锡--德国央行委员会成员Joachim Nagel将发表题为“2014年的金融和货币挑战”的讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Per Jansson就“经济形势”作陈述(1100)。

渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。

英国诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在诺丁汉商学院发表讲话(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。

1月23日(四)

伦敦--英国央行市场部执行董事费希尔在道富环球投资管理(SSgA)伦敦退休基金与投资简报会上讲话(0900)。

英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。

1月24日(五)

暂无重要事件公布。

1月27日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。

布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。

1月28日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。

法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。

1月29日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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