《全球重要经济事件一览表》--1月22日-1月29日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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1月22日(三)
瑞士达沃斯--世界经济论坛2014年年会(至1月25日)。欧洲央行总裁德拉吉和英国央行总裁卡尼将出席。
布鲁塞尔--希腊财长史托纳拉斯将在欧洲议会的经济治理议会会议(Interparliamentary Conference on Economic Governance)及经济暨货币事务委员会发表讲话。
德国莱比锡--德国央行委员会成员Joachim Nagel将发表题为“2014年的金融和货币挑战”的讲话(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Per Jansson就“经济形势”作陈述(1100)。
渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。
英国诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在诺丁汉商学院发表讲话(1830)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。
1月23日(四)
伦敦--英国央行市场部执行董事费希尔在道富环球投资管理(SSgA)伦敦退休基金与投资简报会上讲话(0900)。
英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。
1月24日(五)
暂无重要事件公布。
1月27日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。
布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。
1月28日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。
法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。
1月29日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申