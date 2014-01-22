《新兴市场重要经济事件预告》--1月22日-1月29日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月22日(三)
瑞士达沃斯--2014年世界经济论坛年会(至1月25日)。巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)及印度财长将参加。
马卡迪--国际货币基金组织(IMF)菲律宾代表Shanaka Jayanath Peiris召开媒体简报会，讨论全球经济展望报告中菲律宾部分(0700)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
1月23日(四)
新德里--印度央行总裁拉詹在一所公立学校对学生发表演说(0300)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
巴西利亚--巴西央行公布1月货币政策会议记录(0830)。
1月24日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0530)。
1月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议(至1月29日)。
1月28日(二)
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动，题为“就业和增长：支持欧洲复苏”(0700)。
孟买--印度央行公布2013-14年度第三季货币政策评估。
伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会上，就其新书“正在崛起的非洲”(Emerging Africa)进行陈述(1000)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至1月29日)。
1月29日(三)
阿比让--2014年象牙海岸国际投资论坛(至2月1日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和非洲开发银行总裁Donald Kameruka将发表演说。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在美国商会午餐会上发表演讲(1130)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申