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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 09:33 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月22日-1月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月22日(三)

瑞士达沃斯--2014年世界经济论坛年会(至1月25日)。巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)及印度财长将参加。

马卡迪--国际货币基金组织(IMF)菲律宾代表Shanaka Jayanath Peiris召开媒体简报会，讨论全球经济展望报告中菲律宾部分(0700)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

1月23日(四)

新德里--印度央行总裁拉詹在一所公立学校对学生发表演说(0300)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

巴西利亚--巴西央行公布1月货币政策会议记录(0830)。

1月24日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0530)。

1月27日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议(至1月29日)。

1月28日(二)

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动，题为“就业和增长：支持欧洲复苏”(0700)。

孟买--印度央行公布2013-14年度第三季货币政策评估。

伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会上，就其新书“正在崛起的非洲”(Emerging Africa)进行陈述(1000)。

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(至1月29日)。

1月29日(三)

阿比让--2014年象牙海岸国际投资论坛(至2月1日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和非洲开发银行总裁Donald Kameruka将发表演说。

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在美国商会午餐会上发表演讲(1130)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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