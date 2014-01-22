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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 09:59 BJT

《焦点》IBM第四季营收再度不及预期，因中国市场需求降温

包括服务器(伺服器)和存储业务的IBM系统和科技分支营收下跌26.1%，至42.6亿美元。公司最大业务部门--全球科技服务的营收下降3.6%，至99.2亿美元。

软件营收是唯一的亮点，该季增长2.8%至81.4亿美元。

IBM与甲骨文 和思爱普 等同行竞相满足日益增长的网络软件产品需求，也就是所谓的云计算产品。

转向云计算，公司可使用由科技公司提供的网络软件及利用远程数据中心来替代庞大服务器，藉以削减成本。

据研究公司Gartner称，全球云服务市场去年增长近20%至约1,310亿美元。IBM Markets Intelligence估计该市场到2020年规模可高达2,000亿美元。

第四季净利上升至62亿美元，每股盈余(EPS)为5.73美元，上年同期分别为58亿美元和5.13美元。

第四季经调整的EPS为6.13美元，高于分析师预期的5.99美元。

IBM周二在纽约证券交易所(NYSE)收报188.43美元。自10月公布第三季业绩迄今，IBM股价累计上涨大约2%。(完)

(编译 徐文焰/李爽/戴素萍/王翔琼；审校 张涛/张明钧)
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