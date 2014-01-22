中国金融：财政部放宽金融机构不良贷款核销标准

路透北京1月22日 - 为应对中国金融业不良资产日趋上升的压力，财政部放宽了金融机构不良贷款核销的标准。 江苏省财政厅转发财政部的通知称，为促进金融企业有效防范经营风险，及时处置资产损失，充分实现资产保全，切实增强风险抵御能力，财政部印发了《金融企业呆账核销管理办法（2013年修订版）》

周二晚间刊登在江苏省财政厅网站上的新闻稿称，金融企业对于单户贷款余额在1,000万元人民币及以下的，经追索一年以上，仍无法收回的中小企业贷款和涉农贷款，可按照账销案存的原则自主核销。而此前规定为500万元标准。

金融企业对单户贷款余额在500万元及以下的，经追索一年以上，仍无法收回的个人经营贷款，可按照账销案存的原则自主核销。

此外，如果借款人进入破产清算程序后两年，银行仍未收回资金，则银行也可以核销这类不良贷款，之前的规定是银行必须等三年才能进行核销。

“未经国务院批准，任何单位和个人不得对外披露金融企业呆账核销安排和实际核销详细情况，监管部门及其工作人员应保守金融企业的商业秘密。金融企业实际核销呆账金额按国家规定披露。”通知称。

通知要求，债务人在同一金融企业的多笔贷款，若担保人和担保条件相同，只要其中一笔贷款经过该金融企业诉讼并取得无财产执行的法院终结或者终止(中止)裁定，或虽有财产但难以或无法执行的法院终结或者终止(中止)裁定，该债务人的其余各笔贷款可以依据法院的裁定、清收报告及法律意见书核销。

债务人在不同金融企业的多笔贷款，若担保人和担保条件相同，只要其中一个金融企业经过诉讼并取得无财产执行的法院终结或者终止(中止)裁定，或者虽有财产但难以或者无法执行的法院终结或者终止(中止)裁定，其他金融企业可以依据法院的裁定、清收报告及法律意见书核销该债务人的有关债权。

通知指出，各地财政部门应加强对同级金融企业呆账核销的监督和管理，每年累计检查覆盖面原则上不低于金融企业当年核销呆账金额的20%。

通知并要求，除法律法规规定债权与债务或投资与被投资关系已完全终结的情况外，金融企业对已核销的呆账继续保留追偿的权利，并对已核销的呆账、贷款表外应收利息以及核销后应计利息等继续催收。

经中国银监会批准的，除金融资产管理公司外的政策性银行、商业银行、信托公司、财务公司、金融租赁公司、村镇银行、贷款公司和城乡信用社等经营金融业务的企业(统称金融企业)适用该通知。证券公司、小额贷款公司参照该通知执行。

中国银监会主席尚福林此前称，要做好应对不良资产上升工作，积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。 （完）

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