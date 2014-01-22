台湾货币市场：资金分配不均令部分短率扬升，年关前保持警戒

* 资金分配不均情况持续

* 票券商及小型银行拆款利率略升

* 年关前价格或略有波动

记者 林妙容

路透台北1月22日 - 台湾银行间短率周三延续上日微升压力。银行间资金分配不均情况有增无减，虽整体市场资金水位充足，但因各银行拆借额度的限制，以及部分银行拆出态度保守，使得票券商及小型银行的拆入利率走高约1-2基点。但大型银行承作利率几不受影响。

公股银行资金调度人士表示，部分银行资金虽然充沛，但受制于拆出额度限制，而无法顺利供应市场活水，这使得因应年底资金需求高峰而出现缺口的金融机构，只能以较高的拆入利率向仍有额度的银行调拨。大型票券商一周内短天期拆借利率高位见到0.41-0.42%，跨年利率高位也来到0.45-0.46%。

〞今天还是有看到大型银行出来借钱，而且量不少,...市场是不均。〞一家银行交易员说。

市场人士指出，央行在年关前仍致力保持市场宽松，以因应台币需求；然而针对市场多缺不一的情况，银行若有去化短钱需求，亦保持弹性以隔夜冲销吸纳。因此预料今年年关前后，因市场谨慎情绪带动，价格虽可能略有波动，但幅度不致于太大。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，上日央行共新增发行205.28亿台币至1.823兆台币，较年初新增发行约2,570亿台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 早盘暂收升1.34角报30.156。

**台股 暂走高0.23%，报8,619.26点；成交量 为623.14亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.387%，与上日收盘价相同；今日区间暂在0.295-0.410%，上日价位区间为0.295-0.430；一周拆款利率暂在0.385-0.425%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票利率稳定**

短票市场方面，部分票券商今日在拆款市场因额度问题致利率走高，然而短票市场利率则维持稳定不变，同时提早因应明、后两日发票量增大的资金调度，先行询问银行的框票意愿。

一大型票券商交易员指出，虽然今日短票发行量不大，但因民间法人出现走钱，致资金缺口略有扩大，不过尚不影响短票承作利率。

〞明后天发行量扩大如果可以平稳度过，下周就会好一些些。〞另一大型票券商交易员称。

今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.62%，与上日持平；年内短票与银行成交已十分零星。

台湾央行周三存单到期金额644.3亿台币，发行金额稍晚公布。

本周存单到期总额为1兆585亿台币，其他交易日存单到期情况为：周四3,368.5亿台币以及周五3,604.4亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为311亿台币，累计超额准备为负459亿，加计前期1%的超额准备为498亿台币。

**债券RP利率平稳**

债券市场附买回(RP)利率仍旧平稳。尽管投信的资金多缺不一，不过尚能支应需求，跨年的资金仍少，但短钱也难找到年内的新券。

交易员表示，投信的资金有进有出，虽然跨年的资金仍少，不过缺口也不算太难调。预估明、后天以及下周一将会是年前资金需求的高峰。

〞跨月的钱还是少，虽然紧一点，但也可以多拆(款)一点。〞一位大型票券商交易员表示。

另一家银行资金调度也说，整体而言投信的资金不算太少，只是分配有些不平均，资金情势仍稳中偏紧，利率尚能持平。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。利率区间与上日持平。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，利率稳于上日区间。