专栏节选 :放宽容积率纾缓房价--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月23日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 任何商品价格的上扬，都是供给不足又对应需求过大所造成的。台北市房价高涨，原因就这么简单。可是，政府面对房价的反应，却是祭出如奢侈税、限制贷款成数和银行可贷放额度等抑制需求的举措。

有需求当然是好事，政府希望住者有其屋，特别是那些从中国回台的人。平时平均有高达二百万台湾人在中国，几乎占了台湾人口的九％；但这群人大部分是经理人、企业家、工程师等高薪的白领阶级，他们的消费能力远高于台湾民众的平均水准；如果能让他们更容易回台，便有条件吸引这群高消费族群选择返乡置产，至少移回他们的部分海外资产。

一如我们先前所提，台湾的生活成本相当低，以名目人均所得来看，我们拥有颇高的生活水平，空气、水、食物和街道等，都相对乾净、安全。唯一不成比例的要素，就是房价。

政府试图压抑需求，而非刺激供给，甚至还采取压抑供给的手段，停止公有土地的竞标，已设立的新都更条例也无法落实执行，现在是我们该积极思考增加供给面的时候了。

当前增加台北市房屋供给的主要障碍有：一、素地供给明显过少；二、《都更法》未能执行。

不过，一个简便方案可以解决这两个难题，且这个方案适用于全球每个大都会─如果无法横向增加，那就往上增加─放宽容积率的限制，让住宅和办公大楼可以盖得更高。如果住在老旧建筑的民众不愿参与都更，那就放弃他们，另觅土地盖超高大楼。

摩天大楼确实会严重影响附近社区，如挡住光线和景观、更严重的交通阻塞，而且还有额外的基础建设投资，如水、电、瓦斯等公共事业，但这些成本可以转嫁给开发商。地方政府可以藉着竞标方式，来销售更高的容积率，得标价格将与市价接近。开发商花钱买更多的容积率，也可以卖出更多的建案，还是会有获利。这么做即使无法压低房价，至少也不会让房价继续飙升。

放宽容积还具有放大的效果。原本为了都更，开发商须挨家挨户协调拜托，一旦容积放宽，建商有更多选择，不用再苦苦等候少数不愿点头的「顽固」住户。未来这些住户将发现，上门的建商愈来愈少，或开出的条件愈来愈差，原本拥地自重的老屋，突然间无人闻问。

台湾的低利率是高房价的温床，一旦利率正式攀升，将对不动产价格有相当程度的冲击。如果我们太慢采取行动，甚至等利率正式上升时才开始扩大供给，届时对房价的跌势将是雪上加霜。

容积率拍卖是简单易行的手段，应该尽快落实，现在还来得及。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。