《香港报摘》--其他报纸重要消息1月22日

* 明报：

--尽管多个大型新盘陆续入伙令租金受压，但中原研究部的统计显示，上月全港85个大型私宅的建筑面积平均租金每平方尺为23港元，与11月持平。不过，若与2012年12月的22.7港元相比，全年租金上升仅升1.3%，按年变幅为4年以来新低，反映租金有见顶迹象。

--鞍钢 发盈利预喜，公司截至2013年底止全年度将扭亏为盈，料获利约7.7亿元人民币。因应该集团在2010及11年度连续两年亏损，A股面临退市风险，若能够确认2013年度获利，将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。 * 星岛日报：

--中移动 宣布，由1月25日起，下调80个国家及地区的手机上网国际漫游收费，最低收费为3元人民币，平均降幅达82%，这亦是中移动第11次下调手机上网国际漫游费。 * 苹果日报：

--人民币汇率持续处强势，港汇则背道而驰，自去年11月以来缓步走弱，昨日港股上升，惟港汇微跌约6点子至每美元兑7.7571港元，是五个半月以来首次跌穿7.757关口的低位。财资界指，未有资金显着流走迹象，港汇偏软主要是人币看好，企业及个人将港元资产转移至人币资产，减低对港元交投兴趣有关。

--澳洲会计师公会大中华区分会税务委员会主席孙梁励常指出，该会访问205名来自上市公司、公私营企业的金融会计专才，结果约77.1%受访者赞成政府改革现行税制，28.5%赞成香港要开征奢侈品税，19.6%提出累进利得税，18.3%建议推资本增值税。 * 东方日报：

--香港廉航市场打得火热，市传香港航空拟趁势在港上市，上市资产拟包括香港快运，不过香港快运昨已就传闻澄清。公司副行政总裁Andrew Cowen强调，目前香港快运没上市计划，指上市传闻只关于香港航空。 * 文汇报：

--中国证监会国际合作部主任童道驰在京接受访问时指出，两地基金互认的准备工作已基本就绪，只待政策层面批准后就可公布。他并透露，这一政策目前「只对香港开放」，与其他国家和地区还未进行实质性谈判。本港基金界指，两地基金互认后，本地及海外投资者可投资内地总值逾2万亿元人民币的基金产品，而「香港制造」的基金也必如雨后春笋，为本港资产管理、会计、法律及信托等行业带来巨大商机。。

--中信证券 公布2013年度业绩快报。中信证券表示，受惠于内地证券市场交投活跃；财务杠杆水准提高；创新业务快速发展，以及华夏基金管理、里昂证券纳入财务报表合并范围，使到2013年度营业收入、股东应占净利润分别按年上升37%及22%。 * 大公报：

--根据金融调查公司Dealogic数据显示，10位贷款人今年透过点心债，或其他离岸人民币债券合共筹得290亿美元资金。较去年同期的6.97亿元相比，增幅达4倍。截至昨日止，本月点心债发行量将超过去年11月320亿元的纪录。(完)