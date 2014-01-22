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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 11:04 BJT

中国经济：加强对地方投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警--发改委

路透北京1月22日 - 中国国家发改委新闻发言人李朴民周三在新闻发布会上表示，发改委密切关注地方债和地方融资平台出现的一些问题，主要是加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警。

“主要是要加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警，引导投向节能环保、保障性住房、城镇化建设等重点领域，”他在新闻发布会上表示。

此前召开的中央经济工作会议已经把控制和化解地方政府性债务风险作为2014年经济工作的重要任务。审计署此前发布全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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