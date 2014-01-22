更新版-离岸人民币：中国平保三及五年点心债获2.75倍认购，认购热情稍减

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(（新增招标细节及市场反应）)
路透香港1月22日 - 去年10月来三探境外债券市场的中国平安保险集团 再度发行新一批点心债，金额共16亿元，获2.75倍认购，认购热情较先前的约3倍稍减，并令旧券在二级市场走软。
根据路透所获的销售文件，平保三年期点心债以4.15%定价，较初步指导利率4.25%低10基点（bp），发行8.50亿元；五年期利率4.95%较初步指导利率5.00%低5基点，发行7.50亿元。
两只券票面利率均高于去年底的三年4.0%、五年4.75%，也高于现行二级市场行情。
市场人士指出，平保点心债近期供给密集，压迫至旧券在二级市场的表现，部份基金经理考量资产配置以及后续还会再有其他债券供给，也对此次招标敬谢不敏。
“跟它自己前两次比较，这次的认购力道是弱了一点，主要是供给比较多。”一香港主要债券经纪商说。
两期债券总额共发行16亿元，共获44亿元、136帐户认购，认购倍数2.75，前次分别在3.0、3.05。投资人中98%来自于亚洲，2%来自于欧洲。
投资人类别中，三年券58%为私人银行、32%为基金及资产管理、企业及其他6%、银行4%。
五年券: 基金及资产管理49%、私人银行45%、保险3%、银行3%。
交易商指出，新债目前在二级市场价格平稳，大致持平于发行利率，去年两只旧券利率显然卖压较大。
2016年11月到期的三年券在二级市场报100/101.00，较上日跌了约0.6，该券发行以来收益率最低见到接近3.70%。
平保去年10月及11月接连发行了36亿元的三及五年期债券，均获得热烈认购。
这批债券主要簿记协调人为美银美林、汇丰、渣打；其他承销商还包括：法巴，摩根大通以及平安证券。(完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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