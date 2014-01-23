专栏节选 :从吕志和财富看澳门赌业风云--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月23日出版的当期「老谢开讲」专栏) 过去一周，两岸三地最聚焦的新闻是彭博资讯的一则新闻，算错银河娱乐集团老板吕志和的身价，让吕志和一度以些微之差，打败盘踞首富很久的李嘉诚，登上亚洲首富宝座。一时之间，吕志和这个人，银河娱乐及澳门赌业的惊人爆发力，都一一跟着浮上枱面。

根据彭博资讯的亿万富豪指数（Bloomberg Billionaires Index ）指称，吕志和随着银河娱乐股价暴涨而身价暴增，最新的身家估计是二九五．四亿美元，以些微之差，打败了二九四亿美元身价的李嘉诚，登上亚洲首富。

不过几小时之后，彭博发出更正，是算错吕志和家族的持股比率六五％，实际的持股比率是五一．六九％。换句话说，吕志和身家若要超过李嘉诚家族，银河娱乐的股价至少要涨到一一七港币，吕志和的帐面身家才会超过李嘉诚。以目前银河娱乐的股价涨势凌厉来看，吕志和要追上李嘉诚，成为亚洲巨富并非不可能。

**赌业大亨身价暴增，吕志和成新赌王**

其实，二○一三年底前，彭博才公布最新富豪排行榜，其中，微软的比尔．盖兹财富增加一五八亿美元，打败墨西哥电信大亨史林（Carlos Slim Helu），最出色的是两位赌业大亨身价暴增，一位是吕志和身价暴涨一四二亿美元，实力直追李嘉诚。另一位是金沙集团的老板阿德尔森（Sheldon Adelson），他的身价增加一四四亿美元。

过去在香港，大家只知有李嘉诚，很少人知道吕志和这个人，但随着澳门赌业兴盛，银河娱乐拥有澳门赌业三十六张执照中的六张，地产起家的吕志和家族也跟着步上飞黄腾达之路。

吕志和，一九二九年出生，他在五○年代创立嘉华公司，后来创立嘉华国际，银河娱乐从建材、地产、酒店到休闲娱乐。从嘉华集团的发展轨迹来看，从六○年代的建材、地产开始，八○年代涉足酒店业务，九○年代将业务延伸进入中国，○一年澳门赌业牌照开放，吕志和一口气抢下六张执照，成为何鸿燊之后的新赌王。

银河娱乐的真正爆发是在金融海啸之后，随着澳门博彩业的发展而欣欣向荣，这从股价爆发力就看得出来。○八年，银河娱乐巨幅亏损一一三．九亿港币，股价最惨跌到○．五港币，后来随着银河娱乐及星际酒店逐渐开张，○九年银河娱乐出现十一．四九亿港币的净利，到了一○年净利跳升到三十亿港币以上，一二年达七十三．七七亿港币，一三年前三季净利已逾百亿港币。银河娱乐业绩年年高成长，股价也像火箭般快速急冲。

一二年底，银河娱乐的收盘价是三十．三五港币，一三年底收盘价是六十九．五五港币，全年上涨一二九．二％，一四年以来涨升力道更是猛烈，香港六档濠赌股股价齐涨，有一天市值净增加七○○亿港币。到元月十七日为止，银河娱乐股价写下八十三．四港币新高，市值也创下三五一一．○二亿港币的新纪录，打败长江实业的二八一四．三二亿港币。

**澳门赌业兴旺，银河娱乐获利年年走高**

银河娱乐在香港股市代码是「二七号」，属于老牌上市公司，前身是嘉华建材，后因大股东拥有澳门政府签发新赌牌，收购银河娱乐场股份而改名，○七年吕氏家族引入全球第二大的私募基金Permira，共斥资六十五亿港币，购入二○％股权，每股配售价格是八．四二港币。不过○八年受到金融海啸袭击，银河娱乐股价一度跌到○．五港币，公司曾裁员二七○人，这是银河娱乐最低迷的一刻。

此后随着澳门赌业的兴旺，银河娱乐获利一年一年走高，股价也像装上滑轮引擎般，一股狠劲往上冲，市值冲到三五一一亿港币，吕志和身价暴升，最重要的仍是银河娱乐，本来吕志和在香港拥有代号「○○○二七」的嘉华集团及「○○一七三」的嘉华国际，嘉华集团变身银河娱乐，也从此改变了吕志和一生的命运。

而这个转捩点是○二年澳门特区政府决定开放赌业的执照，从此打破由何鸿燊家族利益独享的垄断局面，香港的大亨也跟着国际赌业集团大亨共同分享澳门赌业的利益，除了吕志和外，最大赢家是金沙集团。威尼斯人酒店（澳门）在○四年五月开幕，总投资金额是二．四亿美元，金沙落脚在澳门，从此成为澳门赌业的地标之一。

即使是在金融海啸横扫澳门赌业的情况下，金沙○八年净利仍有一．七五亿美元，○九年也有二．一五亿美元，到了一一年，金沙净利跳升到一一．三三亿美元，一二年是一二．三五亿美元，金沙的老板阿德尔森也摇身一变上富豪宝座。

目前金沙是澳门赌业中市值最大的上市公司，一三年第三季金沙单季净利就高达六．一八亿美元，年成长高达八九％，金沙的业绩每年都持续高成长，股价也有惊人的表现。○九年金沙仍处营运低潮时，股价从八．七八港币起跳，如今已大涨到六十七．一五港币，单是一三年金沙从三十三．九五港币大涨到六十三．三五港币，全年股价就大涨八六．五九％。

金沙的股价一直往前跑，不但把市值推升到五二六九．一六亿港币，本益比也高达五四．五八倍。如果从市值来计算，六家主要澳门赌业的规格，金沙中国有限公司遥遥领先，是澳门赌业的一哥，市值三五一一亿港币的银河娱乐稳居第二，往下看永利澳门、米高梅中国与澳博控股。

永利澳门几乎与金沙同时进军澳门赌业，○九年在香港股票上市，老板是史提芬永利（Steve Wynn），永利澳门从○七年起进入飞跃成长，每年净利从一三．七四亿港币，到一二年已跃升到六十四．三九亿港币，永利澳门的股价从○九年的八．六七港币起涨，如今写下三十八．二五港币的天价，市值达一八七五．二五亿港币，是仅次于金沙与银河娱乐的第三大澳门博弈集团。

**澳门赌业重新开放，新濠也加快进军脚步**

而一向主宰澳门赌业的何鸿燊家族，旗下具代表性的企业是澳博控股，这是○八年重新上市的公司，澳博发行五五．五三五亿股，目前市值一四四六．六五亿港币。澳博主攻到澳门的中国旅客，一三年到澳门的中国旅客成长一二．一％，澳博受益颇大。

澳博的营运谷底也是在○八及○九年，其中○八年净利七．九五亿港币，○九年是九．○七亿港币，从一○年起，澳博获利起涨，一○年澳博净利三十五．五九亿港币，一一年是五十三．○八亿港币，一二年已跃升到六十七．四五亿港币。澳博的净利与永利在伯仲之间，但澳博市值不如永利，主要是永利澳门反映了将近三十倍的本益比，而澳博控股只有二十一．三九倍。

澳门赌业最后一档上市的是米高梅中国，老板是James Murren，米高梅主要基地在美国拉斯维加赌城，后来也随金沙、永利进军澳门，一一年在香港股票上市，一三年一年股价从一四．○二涨到三十三．一港币，大涨一三六％，是香港赌业股中全年涨幅最大的企业。米高梅中国一一年净利三十二．七九亿港币，一二年是四十五．三亿港币，一三年上半年米高梅营收一二二．七七亿港币，中期净利是二十四．七三亿港币，年衰退五．八％，这是罕见获利衰退的景象。

目前米高梅中国市值一三三五．六七亿港币，本益比是二十九．四八倍，以市值排名是澳门第五大的赌业，市值最小的是何鸿燊之子何猷龙经营的新濠国际发展。新濠已是老牌的香港上市公司，随着澳门赌业重新开放，新濠也加快进军澳门赌业的脚步。

由于起跑较慢，新濠在○八年大亏二十三．五六亿港币，○九年也赔一四．四九亿港币，即使到一○年仍赔二．○九亿港币，一直到一一年才正式转亏为盈，小赚二．八亿港币，一二年净利成长到十一．二一亿港币。今年新濠又有新濠影汇，及新濠天地等若干项目加入营运，第三季净利成长到三．一五亿港币，不过，新濠属后起之秀，目前市值四九三．九三亿港币，在澳门六大赌业集团中敬陪末座。

不过若从股价来看，新濠的涨势最凌厉，○八年新濠股价最低只有○．九六港币，如今已涨到三十二．五港币，单是股价就大涨三十二．五倍，尤其是一三年随着业绩飞跃成长，新濠从九．○一涨到二十八．五港币，涨幅达二一六．三％，是涨升最凌厉的博弈股，新濠基期低，市值也低，也成为市场追逐落后博弈股最重要的标的。

**中国市场加持，全球赌业重心转移至澳门**

假如把澳门博彩业六家主要集团市值加总起来，高达一．三九兆港币，而这六家博彩公司在一二年获利均有大幅跃升，而在一三年，六家赌业仍继续有佳作，金沙才公布一三年第三季业绩，净利高达四十七．九八亿港币，年成长八八．五％。

澳门赌业有飞跃成长的商机，也与中国政府开放大陆人民可以赴澳门旅游有关，一三年一年到澳门的旅客超过二八○○万人次，中国旅客扮演了最重要的角色。

有了中国庞大市场加持，全球赌业重心已由美国赌城拉斯维加斯移转到澳门。到目前为止，金沙、永利、米高梅澳门的营业额及获利都比赌城拉斯维加还大。

吕志和的崛起是后发先至的代表，根据彭博富人榜上的资料，吕志和财富逾二三七亿美元，旗下有两家上市公司，单是银河娱乐市值即达三五一一亿港币，另一家嘉华国际只有一七三亿港币，显然银河娱乐才是吕志和家族最重要的主业。

只要澳门赌业继续往前发展，吕志和的身价就会有超越李嘉诚的一天，香港的媒体已经统计出，只要银河娱乐股价涨到一一七港币，吕志和的身价就可能超过李嘉诚。

从香港股市的变化来看，网路业的奇葩腾讯，与赌业的奇蹟银河娱乐，可说是香港股市令人啧啧称奇的奇兵。○四年挂牌的腾讯是过去十年最大赢家，腾讯以每股三．二七港币挂牌上市，如今涨到五六六港币，市值拉升到九六九二亿港币；银河娱乐则是近五年黑马，股价从○．五港币起跳，最高跑到八十四．五港币，这也看出财富累积的新变化。

过去的富豪都是工业钜子，如今是网路新贵与赌业大亨！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。