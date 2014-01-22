《分析》达沃斯难题：如何去帮助而不是伤害脆弱的全球经济复苏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**安倍经济学:该见到成果了**
日本决策层在对抗通缩方面已取得了一些效果。
他们的计划被称为“安倍经济学”，即综合运用财政支出、经济改革和货币刺激举措，把日本经济拉出长期低迷状态。
首相安倍的举措已见成效，2013年上半年日本经济增速超过七国集团(G7)其他国家。
不过，亚洲以外的一些决策者认为，这种做法是高风险策略，他们对其持怀疑态度，尤其是旨在提高日本经济长期增长潜力的改革进展缓慢。
路透上周调查的分析师普遍认为，日本企业今年不太可能大幅加薪，通胀仍将远低于当局2%的目标。
安倍还须履行长期改革承诺，以因应人口老龄化、人口下降和巨额公共债务。
话虽如此，调查显示，预计该国经济今年将继续复苏势头，因为计划中的消费税上调刺激企业和消费者赶紧支出。
此外与全球其他大多数国家不同的是，日本不会受到美国政策转变的影响，而且如果美国市场利率上升带动美元升值，那么日本出口商还会从中受益。
“日本利率市场根本不追随美国利率市场走势，因此美国利率上升不仅不会影响到日本，反而会因美元升值而受益，因此他们可以搭乘美国政策的顺风车，”Ghahramani说。
或许比日本政策组合更重要的是，中国能否在不引发严重后果的情况下清理经济中的过多信贷。中国经济2013年成长7.7%，不过最后三个月减速。
中国货币政策没有急剧收紧的迹象，但货币市场利率和债券收益率最近几个月上升表明，中国人民银行致力于消除经济中的过多债务。
“多年来一直有谣传称中国金融危机临近，”Berenberg分析师Robert Wood说。
“但中国能解决这些问题，”他说。中国政府似乎准备接受较低的GDP增速，只要经济成长可以持续，并且不会引发威胁政治局势的大规模失业。(完) (编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 张涛/艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申