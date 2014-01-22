版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 11:08 BJT

《分析》达沃斯难题：如何去帮助而不是伤害脆弱的全球经济复苏

**安倍经济学:该见到成果了**

日本决策层在对抗通缩方面已取得了一些效果。

他们的计划被称为“安倍经济学”，即综合运用财政支出、经济改革和货币刺激举措，把日本经济拉出长期低迷状态。

首相安倍的举措已见成效，2013年上半年日本经济增速超过七国集团(G7)其他国家。

不过，亚洲以外的一些决策者认为，这种做法是高风险策略，他们对其持怀疑态度，尤其是旨在提高日本经济长期增长潜力的改革进展缓慢。

路透上周调查的分析师普遍认为，日本企业今年不太可能大幅加薪，通胀仍将远低于当局2%的目标。

安倍还须履行长期改革承诺，以因应人口老龄化、人口下降和巨额公共债务。

话虽如此，调查显示，预计该国经济今年将继续复苏势头，因为计划中的消费税上调刺激企业和消费者赶紧支出。

此外与全球其他大多数国家不同的是，日本不会受到美国政策转变的影响，而且如果美国市场利率上升带动美元升值，那么日本出口商还会从中受益。

“日本利率市场根本不追随美国利率市场走势，因此美国利率上升不仅不会影响到日本，反而会因美元升值而受益，因此他们可以搭乘美国政策的顺风车，”Ghahramani说。

或许比日本政策组合更重要的是，中国能否在不引发严重后果的情况下清理经济中的过多信贷。中国经济2013年成长7.7%，不过最后三个月减速。

中国货币政策没有急剧收紧的迹象，但货币市场利率和债券收益率最近几个月上升表明，中国人民银行致力于消除经济中的过多债务。

“多年来一直有谣传称中国金融危机临近，”Berenberg分析师Robert Wood说。

“但中国能解决这些问题，”他说。中国政府似乎准备接受较低的GDP增速，只要经济成长可以持续，并且不会引发威胁政治局势的大规模失业。(完) (编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 张涛/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐