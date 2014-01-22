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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:15 BJT

更新版 1-澳洲经济：第四季通胀率攀升，打压降息预期

澳元兑美元在过去九个月的多数时间一直回落，本周触及三年半低点。那拉高进口商品的价格，逆转了2010-2012年间汇价守在纪录高位水准时所持续的趋势。

市场应声反应，投资人认为数据大幅降低了进一步降息的机率。银行间利率期货<0#YIB:>现显示7月前有一次降息的机率仅20%，数据公布前原为略超过50%。

三年期政府公债收益率(殖利率) 大幅上升12个基点至2.99%，抹去上周澳洲疲弱的就业报告出炉后债券价格的涨幅。

澳元兑美元 则扬升0.0075至0.8864，脱离本周低点0.8756。

“数据偏高令人失望，”AMP Capital Markets投资策略主管Shane Oliver称。“这确实会大大降低再度降息的机率。”

但同时他认为数据还没有差到令央行改弦易辙的地步。

“考虑到澳洲通胀数据的波动性，目前我认为这还不足为虑，也不足以促使央行加息。”

澳洲央行将于2月4日召开2014年首次货币政策会议。(完) (编译 于春红/张若琪 审校　徐文焰/戴素萍)
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