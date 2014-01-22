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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 10:02 BJT

芝加哥期市：大豆期货小涨，上日挫跌近3%后吸引买家入场

阿根廷农业带未来几天料将迎来充份降水，应会有助于农户保住近几周因极度干热天气而受到威胁的收成。

预计中国的部分大豆采购将从美国转向南美，亦打压大豆期货。

贸易消息人士称，中国小麦进口商寻求4月发货的船货，该国打算在全球小麦价格现处约三年半低点之际趁机买进。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 564.50 2.25 +0.40% -1.44% 604.43 29

CBOT玉米 426.50 1.50 +0.35% -0.35% 428.13 50

CBOT大豆 1282.75 2.25 +0.18% -2.45% 1304.43 33

CBOT稻米 $15.46 $0.01 +0.06% -0.77% $15.44 38

美国原油 $95.23 $0.26 +0.27% +0.91% $96.13 58

汇率

欧元/美元 $1.357 $0.002 +0.12% +0.20%

美元/澳元 0.886 0.005 +0.60% +0.96%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王翔琼；审校 戴素萍/张涛)
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