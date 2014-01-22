中国农业：玉米进口将适度增长，棉花和大豆补贴试点方案正在制定--官员

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文周三称，中国强调口粮要绝对安全主要指小麦和大米，今后更多需要进口是大豆，玉米进口也将适度增长。今年棉花和大豆目标价格补贴的试点方案正在制定。
陈锡文在国新办举行的新闻发布会上称，中国进口的谷物相当于国内自己生产谷物的比重不到2.7%，小麦和大米的进口比重在2.5%到2.6%之间，今后的方针要努力保持小麦和大米比较高水平的自给。
他并确认今年国家对新疆棉花、东北和内蒙古大豆不再采取临时收储，而实行目标价格制度补贴试点。目前正在制定基本方案，处于政策设计时期。小麦、玉米、油菜籽等品种今年仍实行临时收储。
中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健表示，目前中国化肥的使用是世界上最高的，大约是5,800万吨，亩均的使用量也远远高于世界平均水平。农药，大约是180万吨\农膜240万吨，这些都造成了土地一定程度的污染和地力的下降。
“出于这个基本考虑，我们提出要对下一步过度使用的农业资源进行休养生息。”唐仁健称。
中国今年中央一号文件继续聚焦三农问题，新华社此前发布《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》，鼓励探索创新，在明确底线的前提下，支持地方先行先试，尊重农民群众实践创造。（完） (发稿 李文科；撰写 谢衡; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申