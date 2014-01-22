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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:11 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初狭幅震荡，长券买盘进场

路透台北1月22日 - 台湾指标公债周三盘初在平盘附近震荡。美债表现平平，而指标五年期台债殖利率也狭幅震荡，不过20年长券见到买盘进驻，殖利率下行。

交易员表示，今年已传出主管机关对于保险公司的存款型保单较为疑虑，保单可能要涨价，使得保险公司力推旧费率保单。在保费流入相对快速下，保险公司去年下半年又保守标售长券，因此使保险公司对今年第一期的长券标售兴趣浓厚。

“长券有投资盘进来，不过对五年和十年券的影响却不大。”一位大型证券商交易员表示。

他也表示，时序日益接近农历新年的假期，各方买卖盘也仅在微调部位，殖利率的变化并不大。

本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。

多数美国公债价格周二几无变动，指标公债收益率仍在其五周低位附近，克服了稍早对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将进一步缩减购债的忧虑。指标10年期公债 基本持平，收益率报2.827%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/04 ：1.13-1.15%

* 20年公债103/3 发行前交易：2.06-2.09%

本地时间10:03时最新报价：

* 五年公债103/04：1.1415%，跌0.16基点以下为最新相关报导链接：--《焦点》IMF预计全球经济成长将加速，但警告通缩风险抬头 --《焦点》日央行料将维持政策稳定，可能小幅上修通胀预估 --澳洲数据：第四季CPI较前季增长0.8%，路透调查预估为增加0.5% --欧元区经济：欧元区成长展望上调的机率高于下调--ECB诺沃特尼 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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