台湾债市：五年公债殖利率盘初狭幅震荡，长券买盘进场

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月22日 - 台湾指标公债周三盘初在平盘附近震荡。美债表现平平，而指标五年期台债殖利率也狭幅震荡，不过20年长券见到买盘进驻，殖利率下行。
交易员表示，今年已传出主管机关对于保险公司的存款型保单较为疑虑，保单可能要涨价，使得保险公司力推旧费率保单。在保费流入相对快速下，保险公司去年下半年又保守标售长券，因此使保险公司对今年第一期的长券标售兴趣浓厚。
“长券有投资盘进来，不过对五年和十年券的影响却不大。”一位大型证券商交易员表示。
他也表示，时序日益接近农历新年的假期，各方买卖盘也仅在微调部位，殖利率的变化并不大。
本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。
多数美国公债价格周二几无变动，指标公债收益率仍在其五周低位附近，克服了稍早对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将进一步缩减购债的忧虑。指标10年期公债 基本持平，收益率报2.827%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/04 ：1.13-1.15%
* 20年公债103/3 发行前交易：2.06-2.09%
本地时间10:03时最新报价：
* 五年公债103/04：1.1415%，跌0.16基点以下为最新相关报导链接：--《焦点》IMF预计全球经济成长将加速，但警告通缩风险抬头 --《焦点》日央行料将维持政策稳定，可能小幅上修通胀预估 --澳洲数据：第四季CPI较前季增长0.8%，路透调查预估为增加0.5% --欧元区经济：欧元区成长展望上调的机率高于下调--ECB诺沃特尼 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申