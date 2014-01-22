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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买兴回温，但日央行公布决议前交投淡静

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* 美元/日圆今日早盘走势震荡，但陷于104.05-42的区间。

* 日经指数影响不大，也在等待日本央行的决定，日内维持在略高于平盘处

* 日本央行可能按兵不动，但静候总裁黑田东彦对日圆汇价的言论

* 声明中不太可能包括这类评论，但问答环节可能会有这方面的评论

* 美元兑日圆在104-105的核心区间，进口商报价接近104，出口商报价趋于105

* 104.75、105.00、105.50上方以及104.00和103.80下方均有停损单，其中105.50上方停损单规模庞大

* 105区域有大量普通期权到期，104.05和104.15区域有少量期权到期。(完)

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