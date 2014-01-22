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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:28 BJT

金属期市：伦铜持稳，实货供应短缺提供支撑

LME现货铜的报价甚至比指标合约价还高，反映了市场苦于供应量不足。LME现货铜价格较三个月期铜高出64.50美元，为逾一年半来最高，周一时为45美元。

国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为将近两年内首见，称随着经济成长阻力逐步消退，发达经济体应该可以从新兴经济体手中接过成长的接力棒。

美联储将于1月28-29日召开会议，近来美国经济数据强劲，暗示美联储料将进一步降低购债规模。

面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

澳洲矿业巨擘必和必拓在截止12月底当季的铜产量成长9%至439,900吨，镍产量减少6.4%至37,800吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张涛/徐文焰)
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