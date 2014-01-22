香港新股：港灯以招股价区间低端定价，集资约241亿港元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月22日 - 电能实业 周三公布，旗下香港电力业务--港灯电力投资 首次公开发售（IPO）以招股价区间低端5.45港元定价，集资241.3亿港元。
据电能实业于联交所一份声明称，假设超额配售额并无获行使，估计是次分拆港灯上市将为电能实业带来未经审核收益约527亿港元。
电能实业为香港首富李嘉诚旗下企业，是次IPO发售44.27亿个股份合订单位，招股价区间为5.45-6.30港元，原本集资最多279亿港元。虽然最终以低端定价，但以集资额计港灯仍是自2012年底中国人保集团 以来日本以外亚洲地区最大宗IPO。
港灯将于下周三（29日）在联交所挂牌上市，上市保荐人兼联席全球协调人为高盛 与汇丰 。
香港时间10:06，电能实业涨0.25%，报60.8港元；大市恒生指数 升0.06%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申