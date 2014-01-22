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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:18 BJT

香港新股：港灯以招股价区间低端定价，集资约241亿港元

路透香港1月22日 - 电能实业 周三公布，旗下香港电力业务--港灯电力投资 首次公开发售（IPO）以招股价区间低端5.45港元定价，集资241.3亿港元。

据电能实业于联交所一份声明称，假设超额配售额并无获行使，估计是次分拆港灯上市将为电能实业带来未经审核收益约527亿港元。

电能实业为香港首富李嘉诚旗下企业，是次IPO发售44.27亿个股份合订单位，招股价区间为5.45-6.30港元，原本集资最多279亿港元。虽然最终以低端定价，但以集资额计港灯仍是自2012年底中国人保集团 以来日本以外亚洲地区最大宗IPO。

港灯将于下周三（29日）在联交所挂牌上市，上市保荐人兼联席全球协调人为高盛 与汇丰 。

香港时间10:06，电能实业涨0.25%，报60.8港元；大市恒生指数 升0.06%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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