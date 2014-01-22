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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买兴浓厚，但100日移动均线切入位仍存在阻力

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* 欧元/美元稍早在1.3674交投，澳元/美元上涨提供支撑

* 100日移动均线切入位升至1.3575，之前切入位是本周的关键阻力位

* 昨日100日移动均线切入位在1.3571，高位在1.3569

* 1.3580亦存在阻力，这是1.3699至1.3508跌势的38.2%回档位

* 若升穿1.3580，则上看1.3699至1.3508跌势的61.8%回档位1.3625

(完)

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