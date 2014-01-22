澳洲个股：必和必拓生产率大幅提高，考虑增加股东回报

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
分析师之前曾认为2015财年该公司将可能进行股票回购，因近来完成的项目使得产量增加，提高了自由现金流。
由于必和必拓的股票在澳洲和伦敦证交所都有挂牌，因此一般认为股票回购是该公司较喜欢采用的资本管理形式。
Mackenzie称铁矿石和煤炭是支撑该公司增长的四根“支柱”中的两大支柱。其他两根支柱是铜矿和石油。
必和必拓公布石油部门季度产出减少4%，但仍维持2014财年2,500万桶石油当量的产量预测。
长久以来当金属和煤炭市场疲软时，必和必拓都仰赖石油部门业务来弥补，这是该公司和力拓 等竞争对手的不同之处。随着美国兴起页岩油气开采，必和必拓在石油行业的版图已有所扩展。
去年油气业务为必和必拓贡献了132亿美元营收，仅次于铁矿石带来的202亿美元。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 田建华/白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申