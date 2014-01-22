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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:46 BJT

澳洲个股：必和必拓生产率大幅提高，考虑增加股东回报

分析师之前曾认为2015财年该公司将可能进行股票回购，因近来完成的项目使得产量增加，提高了自由现金流。

由于必和必拓的股票在澳洲和伦敦证交所都有挂牌，因此一般认为股票回购是该公司较喜欢采用的资本管理形式。

Mackenzie称铁矿石和煤炭是支撑该公司增长的四根“支柱”中的两大支柱。其他两根支柱是铜矿和石油。

必和必拓公布石油部门季度产出减少4%，但仍维持2014财年2,500万桶石油当量的产量预测。

长久以来当金属和煤炭市场疲软时，必和必拓都仰赖石油部门业务来弥补，这是该公司和力拓 等竞争对手的不同之处。随着美国兴起页岩油气开采，必和必拓在石油行业的版图已有所扩展。

去年油气业务为必和必拓贡献了132亿美元营收，仅次于铁矿石带来的202亿美元。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 田建华/白云)
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