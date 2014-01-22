路透基点：烨辉(中国)9.25亿元人民币贷款案又获一家银行参与--RLPC

路透香港1月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，又有一家银行参加烨辉(中国)科技材料有限公司的9.25亿元人民币(1.53亿美元)七年期双币融资案。

根据消息人士透露，台湾合作金库参与人民币贷款部分，中国建设银行和中国工商银行正在寻求批准加入该计划。

之前台湾土地银行和台湾中小企业银行已在12月加入。

该项贷款由中国银行和第一商业银行上海分行牵头，消息人士预计将在3月完成签署。

一如此前报导，此案贷款分为两部分，包括8.03亿元人民币和2,000万美元，中国银行为人民币贷款部份的代理行，第一商业银行则为美元贷款的代理行。美元贷款部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点，人民币部分的利率为中国人民银行五年期利率的105%。

该笔贷款用于建设一条新的材料生产线，有3.5年的偿还宽限期，将在生产线建设阶段获得烨辉(中国)的母公司--烨辉企业股份有限公司的担保，并在投产后以土地、厂房和设备作保。

烨辉(中国)11月18日刚刚签署了一笔6亿元人民币三年期分期偿还贷款，用作运营资本。中国银行苏州分行是牵头行，贷款利率为中国人民银行利率的105%。中国银行常熟支行、中国工商银行、招商银行、江苏银行与宁波银行以参贷行身份加入。

此外，烨辉企业股份有限公司旗下烨辉(香港)控股有限公司正在台湾寻求一笔3,700万美元的七年期贷款。这笔贷款由第一商业银行牵头，分为A部分(3,000万美元)和B部分(4,300万元人民币)。A部分利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，B部分利率为较三个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加码230个基点。 (完)