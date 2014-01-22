版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 11:30 BJT

《焦点》德意志银行制定宏大目标，2014年为决定成败的关键

德银仅在12月支付的罚款就约有21亿欧元，而新的潜在赔偿义务还在不断增加。外汇调查及其他潜在问题，已然导致分析师及投资人预估该行在2014年及2015年还得进一步付出14-20亿欧元的和解成本。

德银在6月时提出将资产负债表规模缩减2,500亿欧元(3,386.1亿美元)的计划，目前已完成约三分之一。该行缩减的速度越快，就能够越轻易地达到监管机构的资本要求。

但英国标准人寿保险公司的欧洲股市投资经理Reg Watson表示，这也可能导致获利被侵蚀。Watson指出，德银可能通过削减股息来提升资本。“如果你将成为德银的股东，那么就不得不接受这样的后果。”他说道。“你没有办法获得丰厚的股息，而且这种困扰将一直存在。”

德银第四季营收缩水16%，并且银行自身也降低了对于一些重要业务领域或将回升的预期，比如债券交易业务等。

德意志银行拒绝就本文置评。

削减股息或增强资本的疑虑已然令德银股价承压。过去12个月以来，德银股价上涨1.65%，而整体欧洲银行股指数则是上涨15.7%。根据StarMine数据，以预估每股盈余(EPS)来看，德意志银行的市盈率(本益比)为10倍，竞争对手则为13.6倍，因此有很大的追赶空间。(完)

(编译 王翔琼/许娜/张明钧; 审校 高琦/随芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐